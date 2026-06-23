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Hoogerheide: aanvraag voor container op Meulenblock

Vandaag om 09:25

In Hoogerheide is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een container op Meulenblock 2. Burgemeester en wethouders hebben deze aanvraag ontvangen op 11 juni 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het neerzetten van een container voor puin op het adres nabij Meulenblock 2, 4631 ZZ in Hoogerheide. Het is een standaard procedure waarbij de gemeente Woensdrecht de vergunning beoordeelt.

Het gaat om een reguliere aanvraag die op 11 juni 2026 is binnengekomen. De gemeente heeft deze op 19 juni 2026 bekendgemaakt.

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