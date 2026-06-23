Industrieterrein Boxmeer afgesloten voor Truckrun op 20 september

Op zondag 20 september 2026 wordt industrieterrein Saxe Gotha in Boxmeer tijdelijk afgesloten voor het evenement Truckrun. Het terrein is die dag van zes uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds niet toegankelijk voor verkeer.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een verkeersbesluit genomen om het industrieterrein Saxe Gotha af te sluiten tijdens de Truckrun. Dit is nodig om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen. Het terrein dient als startlocatie voor de vrachtwagens en biedt ruimte voor diverse activiteiten.

De afsluiting geldt voor meerdere straten binnen het industrieterrein, waaronder de Ing Wagterstraat, Handelstraat en Raamstraat. Tijdens de opbouw en afbouw van het evenement worden verkeersmaatregelen getroffen om weggebruikers en medewerkers te beschermen. Politie en andere betrokken partijen hebben positief geadviseerd over het besluit.