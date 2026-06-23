Nieuwe subsidieregeling voor inwonersinitiatieven in Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Vanaf 1 juni 2026 kunnen inwonersinitiatieven en wijk- of dorpsraden financiële steun aanvragen voor projecten die de leefbaarheid verbeteren.

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De regeling, genaamd “Subsidieregeling kernendemocratie kernenCV’s en inwonersinitiatieven Land van Cuijk 2026”, vervangt de eerdere regeling van 2025. Subsidieaanvragen zijn mogelijk tussen 1 januari en 31 oktober van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt. De maximale subsidie per initiatief is 7.500 euro.

De gemeente stelt eisen aan de projecten. Ze moeten bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten, wijken, dorpen of steden. Subsidies worden niet verstrekt voor commerciële activiteiten, jubilea, feesten of projecten zonder aantoonbaar maatschappelijk belang. Aanvragers moeten statutair gevestigd zijn in Land van Cuijk.

De regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juni 2026. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen acht weken na ontvangst van een complete aanvraag.