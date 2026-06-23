Nieuwe subsidieregels voor wijk- en dorpsraden Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor wijk- en dorpsraden. Deze regeling, geldig vanaf 2026, biedt een vaste subsidie van 3.000 euro per jaar voor kernactiviteiten.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de huidige subsidieregeling voor wijk- en dorpsraden van 2025 in te trekken en een nieuwe regeling op te stellen voor 2026. Met deze regeling wil de gemeente de leefbaarheid en betrokkenheid in wijken en dorpen verder ondersteunen.

De subsidie is bedoeld voor de kernactiviteiten van wijk- en dorpsraden, zoals het overleg met de gemeente over de leefomgeving en het organiseren van activiteiten. Alleen officieel erkende raden, statutair gevestigd in de gemeente Land van Cuijk, kunnen een aanvraag indienen. Het vaste bedrag van 3.000 euro per jaar wordt niet geïndexeerd.

Aanvragen moeten vóór 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar digitaal worden ingediend. Het college neemt binnen acht weken een besluit over een volledige aanvraag. De regeling treedt officieel in werking op 1 juni 2026.