Uitbreiding stal en dieraantallen in Maashees gepland

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontwerpvergunning opgesteld voor het uitbreiden van dieraantallen en het verbouwen van een stal aan de Monseigneur Geurtsstraat in Maashees.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor een locatie aan de Monseigneur Geurtsstraat 74a in Maashees. De plannen omvatten zowel het emissiearm maken van een stal voor meer dieren als de verbouwing van een andere stal op het terrein.

Tot de activiteiten binnen deze vergunning behoren het bouwen van een bouwwerk en het uitvoeren van een milieubelastende activiteit. De aanvraag is op 6 september 2022 ontvangen en heeft zaaknummer Z2022-00002283.