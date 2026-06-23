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Koelinstallatie voor supermarkt in Breda goedgekeurd

Vandaag om 09:27

De Bont Retail B.V. mag een condensor plaatsen bij de Albert Heijn aan de Oude Vest in Breda. De melding voor deze milieubelastende activiteit werd op 19 juni 2026 afgehandeld.

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Het gaat om een koelinstallatie met gebruik van stoffen zoals kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak. De installatie wordt gerealiseerd bij de supermarkt aan de Oude Vest in Breda.

De melding werd op 2 december 2025 ingediend en heeft zaaknummer Z2025-00028348. De procedure is inmiddels afgerond en er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingediend.

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