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Boomkap aangevraagd op Kloosterdreef in Eindhoven
Vandaag om 09:27
Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Kloosterdreef 90 in Eindhoven. Het verzoek is op 18 juni 2026 ontvangen.
De aanvraag betreft het verwijderen van een boom op het adres Kloosterdreef 90, postcode 5622AB, in Eindhoven. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005705.
De omgevingsvergunning is ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Voor deze aanvraag geldt dat er op dit moment nog geen bezwaar kan worden gemaakt.
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