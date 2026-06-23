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Vergunning verleend voor rolsteiger in Rozemarijnstraat Eindhoven

Vandaag om 09:27

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een rolsteiger op Rozemarijnstraat 15. Het besluit is op 18 juni 2026 verstuurd.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof het gebruik van openbare ruimte voor een rolsteiger, die maximaal vijf dagen mag blijven staan. Het adres is Rozemarijnstraat 15, postcode 5614GA, in Eindhoven.

Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-005279. Hiermee is de vergunning officieel verleend.

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