Bouwplaatsinrichting bij Heuvel Galerie in Eindhoven aangepast

De vergunning voor een bouwplaatsinrichting bij Heuvel Galerie in Eindhoven is aangepast. Het gaat om containers, een bouwlift, stalen rijplaten en een steiger, afgezet met bouwhekken.

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De gemeente Eindhoven heeft op 18 juni 2026 een besluit genomen over de bouwplaatsinrichting bij Heuvel Galerie 133. De vergunning is verleend voor het gebruik van de openbare ruimte.

De aanpassing betreft onder andere het plaatsen van containers, een bouwlift, stalen rijplaten en een steiger. De locatie wordt afgezet met bouwhekken om de veiligheid te waarborgen.