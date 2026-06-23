Bomenkap aangevraagd aan Willem Klooslaan in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van twee bomen aan de Willem Klooslaan in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 18 juni 2026 is een aanvraag ingediend om twee bomen te kappen op het adres Willem Klooslaan 54 in Eindhoven. Het gaat om een melding bij de gemeente, waarvoor nog geen bezwaar kan worden gemaakt.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005708 en betreft uitsluitend een kennisgeving. Het document ligt niet ter inzage.