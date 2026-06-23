Propaantanks tijdelijk geplaatst aan Humperdincklaan Eindhoven

Verboom Installatietechniek wil tijdelijk twee propaantanks plaatsen in Eindhoven.

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Het bedrijf Verboom Installatietechniek heeft een melding gedaan bij de gemeente Eindhoven voor het tijdelijk opslaan van propaan of propeen in twee opslagtanks. De locatie betreft een ongenummerd perceel aan de Humperdincklaan.

De melding is op 8 juni 2026 ontvangen en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bij deze melding gaat het om een kennisgeving, wat betekent dat er geen bezwaarmogelijkheid is. Het zaaknummer dat hieraan is gekoppeld, is Z-2026-009824.