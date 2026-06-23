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Verbouwing woonhuis aan Generaal de Gaullelaan in Eindhoven
Vandaag om 09:27
Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woonhuis aan de Generaal de Gaullelaan in Eindhoven. Het gaat om werkzaamheden aan de achterzijde van het pand.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 18 juni 2026 ingediend. Het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden is Generaal de Gaullelaan 25 in Eindhoven.
De vergunning betreft een verbouwing aan de achterzijde van het woonhuis. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.
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