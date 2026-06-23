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Dakopbouw aangevraagd voor woning aan Hoogstraat in Eindhoven
Vandaag om 09:27
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Hoogstraat in Eindhoven. Het gaat om het adres Hoogstraat 93, met zaaknummer EHV-ZP2026-005717. De aanvraag is ingediend op 18 juni 2026.
De aanvraag betreft het toevoegen van een dakopbouw aan de woning op Hoogstraat 93, in het postcodegebied 5615PB van Eindhoven. Dit is formeel ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Momenteel is bezwaar maken nog niet mogelijk.
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