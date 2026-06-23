Verbouwing woonhuis aan Schimmelpennincklaan in Eindhoven aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woning aan de Schimmelpennincklaan in Eindhoven. Het gaat om werkzaamheden aan de voorzijde van het huis.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het adres Schimmelpennincklaan 9 in Eindhoven. Het plan is om de woning aan de voorkant te verbouwen.

De gemeente heeft de aanvraag op 18 juni 2026 ontvangen. Op dit moment ligt de vergunning niet ter inzage en kan er nog geen bezwaar worden gemaakt.