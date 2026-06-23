Autogarage in Kaatsheuvel meldt milieubelastende activiteiten

Robben Ambulante Handel in Kaatsheuvel heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om onderhoud en opslag bij een autogarage aan de Engelsestraat.

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Robben Ambulante Handel heeft op 12 januari 2026 een melding ingediend bij de gemeente Loon op Zand. Het betreft een melding voor milieubelastende activiteiten aan de Engelsestraat 1 in Kaatsheuvel. De activiteiten omvatten onderhoud en reparatie van verbrandingsmotoren en voertuigen, evenals de opslag van goederen. Deze activiteiten vinden plaats in een autogarage.

De melding is op 19 juni 2026 afgehandeld en ligt niet ter inzage. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.