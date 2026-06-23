Beslistermijn verlengd voor woning achter Kasteellaan 16

De gemeente heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een woning achter Kasteellaan 16.

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Burgemeester en wethouders hebben besloten om meer tijd te nemen voor de beoordeling van een aanvraag voor een woning. De termijn is met zes weken verlengd.

De aanvraag betreft het realiseren van een woning achter Kasteellaan 16, geregistreerd onder nummer 0809Z2607864. Dit betekent dat de gemeente de situatie en de plannen uitgebreider zal bekijken voordat er een besluit wordt genomen.