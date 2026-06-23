Natuurherstel in Smalbroeken bosreservaat Boxtel aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor natuurherstelwerkzaamheden in het Smalbroeken bosreservaat in Boxtel. Het gaat om het verondiepen van vier watergangen in het N2000-gebied Kampina en Oisterwijkse vennen.

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De werkzaamheden zijn onderdeel van een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten. Het doel is om de natuur in het bosreservaat te herstellen en te verbeteren. De aanvraag is op 18 juni 2026 geregistreerd.

Het Smalbroeken bosreservaat maakt deel uit van het beschermde N2000-gebied, waar strenge regels gelden om de biodiversiteit en het milieu te beschermen. Het verondiepen van watergangen betekent dat de bodem van deze wateren wordt opgehoogd, wat de waterhuishouding en ecologische balans kan verbeteren.

De aanvraag wordt momenteel beoordeeld. In deze fase kunnen betrokkenen nog geen bezwaar maken. Zodra de vergunning is verleend, is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen.