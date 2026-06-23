Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Boxtel

De gemeente Boxtel heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen nabij een woning. Dit is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart.

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De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat vermeld. Het besluit is genomen na overleg met de politie en op basis van landelijke verkeersregels.

De maatregel is bedoeld om de aanvrager, die aan alle voorwaarden voldoet, dichter bij zijn woning te laten parkeren. Door een beperking is het lastig om enkele tientallen meters te lopen. Het verkeersbesluit is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Boxtel.