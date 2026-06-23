Puin breken op locatie in Helmond in 2026

Bij de Begoniastraat in Helmond wordt in 2026 bouw- en sloopafval gebroken.

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Sando Puinrecycling B.V. heeft een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. Dit gebeurt op de locatie Begoniastraat in Helmond en duurt negen werkdagen. De werkzaamheden vallen tussen 6 juli en 4 oktober 2026.

Mobiel puinbreken houdt in dat bouw- en slooppuin op de plek zelf met een machine wordt fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De melding is gedaan volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het betreft alleen een kennisgeving; er kan geen bezwaar worden ingediend.