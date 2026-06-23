Bomenkap aangevraagd voor Leenderweg in Heeze

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van bomen aan de Leenderweg 52 in Heeze. Het gaat om dode en slecht groeiende bomen.

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De gemeente heeft op 18 juni 2026 een aanvraag ontvangen om bomen te kappen op de Leenderweg 52 in Heeze. Het gaat om bomen die dood zijn of in slechte staat verkeren. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 496312.

Het betreft een melding van de aanvraag en de plannen zijn niet openbaar in te zien. Hierop kan ook niet officieel gereageerd worden.