Navigatie overslaan
Ontdek

Bomenkap aangevraagd voor Leenderweg in Heeze

Vandaag om 09:36

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van bomen aan de Leenderweg 52 in Heeze. Het gaat om dode en slecht groeiende bomen.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 18 juni 2026 een aanvraag ontvangen om bomen te kappen op de Leenderweg 52 in Heeze. Het gaat om bomen die dood zijn of in slechte staat verkeren. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 496312.

Het betreft een melding van de aanvraag en de plannen zijn niet openbaar in te zien. Hierop kan ook niet officieel gereageerd worden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.