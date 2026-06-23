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Fietscross race Dorsveld Veghel op 22 augustus goedgekeurd
Vandaag om 09:36
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag voor een fietscross race op 22 augustus 2026 bij Dorsveld in Veghel goedgekeurd.
Het gaat om de Wadi Dikkebanden fietscross race, die zal plaatsvinden bij Dorsveld in Veghel. De burgemeester heeft het besluit op 19 juni 2026 genomen.
Het evenement is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-2923. Dit nummer kan worden gebruikt voor verdere correspondentie met de gemeente.
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