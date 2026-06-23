Vergunningsaanvraag voor B&B's in Udenhout ingediend

In Udenhout is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een logiesverblijf met vijf bed & breakfasts en een gemeenschappelijke ruimte aan de Schoorstraat.

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De gemeente Tilburg heeft op 16 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een plan voor een logiesverblijf met vijf bed & breakfasts en een gemeenschappelijke ruimte aan de Schoorstraat 63 en 63a in Udenhout. De aanvraag betreft onder meer het afwijken van de regels in het Omgevingsplan.

De gemeente heeft tot 11 augustus 2026 de tijd om een besluit te nemen, maar deze termijn kan worden verlengd. Zodra er een besluit is, wordt dit door de gemeente bekendgemaakt. Voor vragen over de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Tilburg onder vermelding van zaaknummer Z2026-00007595.