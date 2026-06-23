Gemeente Geldrop-Mierlo wijst nieuwe toezichthouders aan

Het college van Geldrop-Mierlo heeft toezichthouders aangewezen voor naleving van lokale verordeningen. Het besluit treedt op 11 juni 2026 in werking.

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De gemeente Geldrop-Mierlo heeft twee medewerkers officieel aangewezen als toezichthouders. Eén van hen werkt bij het team Buitendienst en Sporthalbeheer, de ander bij het team Realisatie. Zij zullen toezien op de naleving van regels uit de Algemene plaatselijke verordening en de Bomenverordening.

Dit besluit is gebaseerd op het mandaatregister 2025 en wordt openbaar gemaakt volgens de regels in de Algemene wet bestuursrecht. De ingangsdatum van het besluit is vastgesteld op 11 juni 2026.