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Vergunningsaanvraag voor kabelwerkzaamheden in Valkenswaard
Vandaag om 09:37
Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van middenspanningstransportkabels in Valkenswaard.
Op 19 juni 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het aanleggen van middenspanningstransportkabels, onderdeel van fase vijf van het project. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 496449.
Deze vergunningsaanvraag betreft werkzaamheden op de locatie Valkenswaard ong. Het is een kennisgeving van ontvangst en de plannen liggen niet ter inzage. Er kan geen formele reactie worden gegeven op deze aanvraag.
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