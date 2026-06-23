Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen boom in Valkenswaard

In Valkenswaard is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Lijmziederwei.

Gevonden voor jou

Op 18 juni 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het kappen van één lijsterbes op het adres Lijmziederwei 22, 5551SB.

De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer 496364, valt onder de categorie 'vellen van houtopstanden'. Het betreft een kennisgeving van ontvangst; de plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel gereageerd worden.