Vergunning verleend voor verbouwing woonhuis in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan de Merendreef.

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De gemeente heeft op 17 juni 2026 besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing van een woonhuis op het adres Merendreef 28, 5553CD in Valkenswaard. Het verzoek heeft zaaknummer 455567.

Het besluit betreft activiteiten onder de categorieën 'bouwen' en 'omgevingsplanactiviteit'. De vergunning maakt het mogelijk om de geplande aanpassingen aan de woning uit te voeren.