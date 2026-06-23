Drilling4Comfort B.V. legt bodemenergiesysteem aan in Veldhoven

Drilling4Comfort B.V. heeft een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Banstraat in Veldhoven.

Gevonden voor jou

Op 15 juni 2026 heeft het bedrijf Drilling4Comfort B.V. een melding ingediend bij de gemeente Veldhoven. Het gaat om het aanleggen en in gebruik nemen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit type systeem gebruikt de grond om energie op te slaan en te leveren, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling.

De locatie van de werkzaamheden is Banstraat 7 in Veldhoven. Een melding zoals deze valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en geldt als een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.