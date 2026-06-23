Nieuwe toezichthouders aangewezen door gemeente Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft nieuwe toezichthouders aangewezen. Het besluit, dat op 10 juni 2026 is vastgesteld, treedt in werking na bekendmaking en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2024.

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De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven hebben besloten om meerdere functionarissen aan te wijzen als toezichthouders. Het gaat onder andere om medewerkers in de functies van toezichthouder vergunningen, buitengewoon opsporingsambtenaar en beleidsadviseur integrale veiligheid. Zij krijgen de bevoegdheid toezicht te houden op naleving van diverse wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, Woningwet en Alcoholwet.

Ook stagiaires die binnen deze teams werken en toezichthoudende taken uitvoeren, worden tijdelijk als toezichthouder benoemd. Zij staan onder begeleiding van ervaren toezichthouders. Alle aangewezen medewerkers ontvangen een legitimatiebewijs, waarmee zij hun taken officieel kunnen uitvoeren.

Het besluit omvat verder de mogelijkheid voor toezichthouders om onder bepaalde voorwaarden woningen te betreden zonder toestemming van de bewoner. Dit mag alleen als het toezicht op naleving van voorschriften uit de Omgevingswet dit vereist.

Eerdere besluiten over toezichthouders worden ingetrokken zodra dit nieuwe besluit van kracht is. Het besluit blijft geldig tot wederopzegging, beëindiging van het dienstverband of wijziging van functie.