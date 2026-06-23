Verlenging beslistermijn herstel kozijnen en dakgoot in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om herstelwerkzaamheden aan kozijnen, dakgoot en dakkapel aan de Berg 31.

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De aanvraag betreft het herstellen en deels vervangen van kozijnen aan de voorzijde, het herstellen van de dakgoot en het herstel van de zijpanelen van de dakkapel. De werkzaamheden staan gepland op het adres Berg 31 in Nuenen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de termijn voor deze aanvraag met zes weken te verlengen. De nieuwe uiterlijke beslisdatum is vastgesteld op 1 augustus 2026.