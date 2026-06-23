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Sluitingstijd Café de Stam verruimd voor WK-nachtwedstrijd
Vandaag om 09:38
In Nuenen mag Café de Stam langer openblijven tijdens een WK-nachtwedstrijd op 26 juni 2026.
Café de Stam aan de Gerwenseweg 38 in Nuenen heeft toestemming gekregen om tijdens de nacht van 26 op 27 juni 2026 langer open te blijven. De verruiming van de sluitingstijd is speciaal verleend vanwege een nachtwedstrijd van het WK voetbal.
De ontheffing is op 16 juni 2026 door de gemeente Nuenen verzonden. Het gaat alleen om de genoemde nacht en is beperkt tot de horecalokaliteit zelf. Bezwaar maken tegen deze beslissing is mogelijk, maar daarover geeft de gemeente geen verdere details in dit bericht.
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