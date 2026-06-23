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Opslag van propaan in bovengrondse tank in Nuenen gemeld

Vandaag om 09:38

In Nuenen is een melding gedaan voor het plaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag van propaan op Alvershool 24a.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen heeft op 21 mei 2026 een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De melding gaat over het plaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag van propaan op het adres Alvershool 24a.

Een melding volgens het Bal is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Aan de procedure is zaaknummer Z-2026-009056 gekoppeld. Voor vragen of correspondentie over de melding kan dit nummer worden vermeld.

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