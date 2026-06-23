Gemeente Best start procedure voor aanwijzing monumenten

In Best heeft het college besloten acht panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het gaat om adressen aan de Nieuwstraat, Liempdseweg en St. Antoniusweg.

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Op 9 juni 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best de procedure gestart om acht gebouwen officieel de status van gemeentelijk monument te geven. Dit gebeurt op basis van de Erfgoedverordening 2024, redengevende beschrijvingen en een advies van de monumentencommissie.

De gebouwen staan op de Nieuwstraat, Liempdseweg en St. Antoniusweg. Het gaat onder andere om panden op Nieuwstraat 45 en 94, en Liempdseweg 9. De volledige lijst met adressen is beschikbaar bij het gemeentehuis. Hier liggen ook de documenten ter inzage vanaf 17 juni 2026.

Belanghebbenden kunnen tot en met 28 juli 2026 reageren op het voorstel via een schriftelijke of mondelinge zienswijze. Hiervoor is een afspraak nodig met een contactpersoon van de gemeente.