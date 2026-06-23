Gemert-Bakel stelt TAM-omgevingsplan Lodderdijk vast

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft het TAM-omgevingsplan voor Lodderdijk 9-11 vastgesteld. Het plan maakt de herontwikkeling van de locatie tot woongebied mogelijk.

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Op 4 juni 2026 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel het TAM-omgevingsplan Lodderdijk 9-11 gewijzigd vastgesteld. Dit plan is bedoeld om de locatie aan de Lodderdijk in Gemert te herontwikkelen tot een woongebied. Tijdens de inzageperiode van zes weken zijn negen zienswijzen ingediend, waarvan een deel heeft geleid tot aanpassingen in het plan. Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd door de gemeente zelf.

Het definitieve omgevingsplan ligt vanaf 23 juni 2026 zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen de stukken online bekijken via de website van de overheid met het kenmerk NL.IMRO.1652.TAMopLodderdijk911-VA01. Wie het plan liever fysiek wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken bij het gemeentehuis van Gemert-Bakel.

Het TAM-omgevingsplan treedt op 22 juli 2026 in werking. Beroep tegen de vaststelling van het plan is mogelijk, maar dit schorst de inwerkingtreding niet.