Beslistermijn verlengd voor airco-aanvraag in Waalre

De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor een airco-aanvraag aan de Willemstraat verlengd met zes weken.

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Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een airco aan de Willemstraat 2 in Waalre. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om meer tijd te nemen voor de beoordeling.