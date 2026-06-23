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Beslistermijn verlengd voor airco-aanvraag in Waalre
Vandaag om 09:40
De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor een airco-aanvraag aan de Willemstraat verlengd met zes weken.
Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een airco aan de Willemstraat 2 in Waalre. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om meer tijd te nemen voor de beoordeling.
De verlenging van de beslistermijn is vastgesteld op zes weken. Omgevingsvergunningen, inclusief deze aanvraag, zijn digitaal op te vragen via het e-mailadres [email protected].
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