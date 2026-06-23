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Melding brandveilig gebruik woonzorgcomplex in Uden geaccepteerd
Vandaag om 09:40
De gemeente Uden heeft een melding geaccepteerd voor brandveilig gebruik van een woonzorgcomplex aan de St. Annastraat.
Op 13 mei 2026 ontving de gemeente een melding voor activiteiten die geen vergunning nodig hebben. Het gaat om het brandveilig gebruiken van een woonzorgcomplex aan de St. Annastraat 35.
Deze melding is op 19 juni 2026 officieel geaccepteerd en geregistreerd onder zaaknummer 40119-2026. Tegen de acceptatie van dit type melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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