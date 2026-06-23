Plannen voor nieuwe woonwijk Bergeijk-Noord

De gemeente Bergeijk wil in Bergeijk-Noord ongeveer 1.000 nieuwe woningen bouwen. Om inwoners en betrokkenen goed te betrekken, worden straatgesprekken georganiseerd op verschillende locaties.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk werkt aan een gebiedsprogramma voor Bergeijk-Noord, ook wel Enderakkers genoemd. Het doel is om hier in de toekomst ongeveer 1.000 woningen te realiseren. Deze nieuwe woonwijk moet bijdragen aan het oplossen van het woningtekort en inspelen op de behoeften van huidige en toekomstige inwoners.

Om te zorgen dat de plannen aansluiten bij wat er leeft in de gemeente, worden straatgesprekken gehouden. Tijdens deze gesprekken kunnen inwoners hun ideeën, zorgen en aandachtspunten delen over wonen, verkeer, landschap, voorzieningen en het gemeenschapsleven. De verzamelde inzichten worden meegenomen in het verdere proces.

Data en locaties

De straatgesprekken vinden plaats op drie momenten en locaties in Bergeijk:

- Dinsdag 30 juni van twee tot vier uur ’s middags op de markt op ’t Hof.

- Vrijdag 3 juli van half negen tot half elf ’s ochtends bij de Albert Heijn.

- Woensdag 8 juli van twee tot vier uur ’s middags bij de Kattendans.

Inwoners zijn uitgenodigd om langs te komen en hun mening te delen over de toekomst van Bergeijk-Noord.