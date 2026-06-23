Sanering van verontreinigde bodem in Bladel gemeld

Van Santvoort Ontwikkeling heeft een melding gedaan voor het saneren van verontreinigde bodem aan de Hofstad in Bladel. Het gaat om werkzaamheden waarbij in de bodem wordt gegraven met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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Op 10 juni 2026 heeft Van Santvoort Ontwikkeling B.V. een melding gedaan bij de gemeente Bladel. Het bedrijf wil een verontreiniging in de bodem saneren aan de Hofstad. Daarbij zal ook in de bodem worden gegraven waar de kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit ligt. Deze interventiewaarde is een grens die aangeeft wanneer de bodem zodanig vervuild is dat er maatregelen nodig zijn.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een formele kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.

De gemeente heeft het zaaknummer Z-2026-010022 gekoppeld aan de melding. Voor correspondentie hierover dient dit nummer vermeld te worden.