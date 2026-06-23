Hilvarenbeek: Bart van Aaken Auto's meldt milieubelastende activiteiten

Bart van Aaken Auto's B.V. in Hilvarenbeek heeft melding gedaan van diverse milieubelastende activiteiten. Het gaat onder meer om lassen van metalen en opslag van diesel in bovengrondse tanks.

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De melding betreft bestaande werkzaamheden van het bedrijf aan de Bukkumweg 3B in Hilvarenbeek. Naast het lassen van metalen, voert de garage ook onderhoud en reparaties uit aan motoren en voertuigen. Daarnaast slaat het bedrijf diesel en andere niet-brandbare vloeistoffen op.

De melding is op 27 november 2025 gedaan en op 19 juni 2026 afgehandeld. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen de melding.