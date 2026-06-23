Vergunning verleend voor woningbouw aan Blauwstraat in Oploo

Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het bouwen en gebruiken van gronden aan Blauwstraat 8c in Oploo. Het besluit is genomen op 18 juni 2026 en betreft een buitenplanse omgevingsactiviteit.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van regels in het omgevingsplan, een bouwactiviteit uit te voeren en een uitweg aan te leggen of te veranderen. Het perceel staat geregistreerd onder kadastraal nummer OLO00 C 6455.

De aanvraag ging buiten de standaard regels om, een zogeheten buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00003230 en is definitief goedgekeurd.