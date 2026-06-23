Advertentie
Mobiel puinbreken van 1000 ton toegestaan in Heesch
Vandaag om 10:26
In Heesch mag op de Nistelrodeseweg 53 1000 ton steenachtig materiaal worden fijngemaakt. De gemeente Bernheze heeft hiervoor een melding ontvangen.
Op de Nistelrodeseweg 53 in Heesch is toestemming gegeven om bouw- en slooppuin mobiel te breken. Dit houdt in dat een machine het puin ter plaatse fijnmaakt, zodat het hergebruikt kan worden. Het gaat om een totale hoeveelheid van 1000 ton aan steenachtige materialen.
De melding is ontvangen door de gemeente Bernheze. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie