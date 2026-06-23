Mobiel puinbreken van 1000 ton toegestaan in Heesch

In Heesch mag op de Nistelrodeseweg 53 1000 ton steenachtig materiaal worden fijngemaakt. De gemeente Bernheze heeft hiervoor een melding ontvangen.

Gevonden voor jou

Op de Nistelrodeseweg 53 in Heesch is toestemming gegeven om bouw- en slooppuin mobiel te breken. Dit houdt in dat een machine het puin ter plaatse fijnmaakt, zodat het hergebruikt kan worden. Het gaat om een totale hoeveelheid van 1000 ton aan steenachtige materialen.