Mila Transport meldt wasplaats en dieselopslag in Teteringen

Mila Transport in Teteringen heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om een wasplaats, grootschalig tanken en opslag van diesel in een bovengrondse tank.

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Het transportbedrijf Mila Transport B.V. aan de Oosterhoutseweg in Teteringen heeft op 29 september 2025 een melding gedaan voor meerdere milieubelastende activiteiten. De melding is op 18 juni 2026 afgehandeld.

De activiteiten waarvoor melding is gedaan, zijn het uitwendig wassen van voertuigen, grootschalig tanken van meer dan 25.000 liter vloeibare brandstof per jaar en het opslaan van dieselolie en andere niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor gebruik door het transportbedrijf.

De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2025-00023320. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen de melding.