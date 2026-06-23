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Jeu de Boules Toernooi op Ginnekenmarkt in Breda krijgt vergunning
Vandaag om 10:28
Op 28 juni mag het Jeu de Boules Toernooi plaatsvinden op de Ginnekenmarkt in Breda. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.
De vergunning maakt het mogelijk om het toernooi te organiseren van tien uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Het evenement vindt plaats op de Ginnekenmarkt, een bekende locatie in Breda.
Het Jeu de Boules Toernooi wordt gehouden op zaterdag 28 juni 2026. Het besluit is op 19 juni 2026 verzonden door de gemeente. Dit betekent dat de voorbereidingen officieel kunnen starten.
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