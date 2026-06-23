Girasol Natural Products meldt opslag gevaarlijke stoffen in Breda

Girasol Natural Products B.V. heeft een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen op Minervum 7357 in Breda. Het gaat om verpakte stoffen in een speciale opslagvoorziening.

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Het bedrijf Girasol Natural Products B.V. in Breda heeft op 11 juni 2026 een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding betreft een milieubelastende activiteit: het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, anders dan organische peroxiden. Deze opslag vindt plaats in een PGS15-opslagvoorziening, een speciale ruimte die voldoet aan strenge veiligheidsregels.

De melding is op 19 juni 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te dienen. De zaak is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00016353.