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Barbecue-evenement in Prinsenbeek krijgt groen licht
Vandaag om 10:28
De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het evenement De Wiek Barbecue. Het evenement vindt plaats op maandag 25 september van negen uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds bij De Wiek in Prinsenbeek.
De Wiek Barbecue heeft officieel toestemming gekregen van de gemeente Breda. Het evenement wordt gehouden op maandag 25 september en duurt van ’s ochtends negen uur tot ’s avonds elf uur.
De barbecue vindt plaats op de locatie De Wiek in Prinsenbeek. De gemeente heeft de vergunning met kenmerk Z2026-004255 goedgekeurd. Hiermee mogen de geplande activiteiten doorgaan zoals aangevraagd.
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