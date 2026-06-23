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Burendag de Toom in Ulvenhout op 27 september

Vandaag om 10:28

De evenementenvergunning voor Burendag de Toom in Ulvenhout is verleend. Het evenement vindt plaats op 27 september 2026 van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De Burendag wordt gehouden bij de Toom in Ulvenhout. Het evenement heeft een vergunning gekregen voor activiteiten op zaterdag 27 september 2026, tussen 15:00 en 23:00 uur.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z2026-004253. Meer informatie over de vergunningen is digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda.

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