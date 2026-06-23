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Aanvraag voor tijdelijk parkeerterrein in Breda stopgezet
Vandaag om 10:28
De gemeente Breda heeft een vergunningaanvraag voor een tijdelijk parkeerterrein aan de Bavelseparklaan stopgezet. De aanvraag kon niet worden beoordeeld door ontbrekende informatie.
De aanvraag ging om toestemming om af te wijken van het Omgevingsplan voor een evenement. Door het ontbreken van noodzakelijke gegevens kon de gemeente geen besluit nemen. De indiener heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag te doen.
Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden, of bijvoorbeeld het kappen van bomen. De gemeente Breda heeft laten weten dat de behandeling van deze specifieke aanvraag is beëindigd.
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