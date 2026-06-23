Eindhoven wijst nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen toe

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft besloten om acht nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen op kenteken. De locaties liggen in verschillende straten verspreid door de stad.

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De nieuwe parkeerplaatsen komen onder meer aan de Chamonixlaan, Dadelstraat en Frederiklaan. Ook andere straten zoals Grasklokje, Leeuwenstraat, Maalakker, Rubinsteinlaan en Sallandlaan krijgen een plek. De parkeerplaatsen worden gemarkeerd met een kruismarkering op het wegdek en een E6-bord, dat aangeeft dat het om een gehandicaptenparkeerplaats gaat.

Het besluit is genomen na een aanvraag van bewoners die vanwege hun handicap moeite hebben om hun auto dicht bij huis te parkeren. De gemeente Eindhoven heeft de situatie beoordeeld en vastgesteld dat de aanvragers voldoen aan de voorwaarden. Door deze maatregelen wordt hun mobiliteit vergroot en het dagelijks functioneren verbeterd.

De politie heeft het verkeersbesluit beoordeeld en akkoord bevonden. Het is bedoeld om de veiligheid en toegankelijkheid voor gehandicapte weggebruikers te verbeteren.