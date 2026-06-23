Advertentie
Verlenging vergunning voor woningbouw Hofdijkstraat Eindhoven
Vandaag om 10:28
De vergunning voor de bouw van acht huizen en 32 appartementen aan de Hofdijkstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een technische en ruimtelijke bouwactiviteit.
De verlenging van de omgevingsvergunning betreft de bouw van grondgebonden woningen en appartementen aan de Hofdijkstraat, een adres zonder huisnummer in Eindhoven. Het zaaknummer voor deze aanvraag is EHV-ZP2026-004154.
De vergunning heeft betrekking op zowel het bouwtechnische als ruimtelijke deel van de activiteit. De verlenging is uitsluitend bedoeld ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie