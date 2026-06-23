Verlenging vergunning voor woningbouw Hofdijkstraat Eindhoven

De vergunning voor de bouw van acht huizen en 32 appartementen aan de Hofdijkstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een technische en ruimtelijke bouwactiviteit.

Gevonden voor jou

De verlenging van de omgevingsvergunning betreft de bouw van grondgebonden woningen en appartementen aan de Hofdijkstraat, een adres zonder huisnummer in Eindhoven. Het zaaknummer voor deze aanvraag is EHV-ZP2026-004154.

De vergunning heeft betrekking op zowel het bouwtechnische als ruimtelijke deel van de activiteit. De verlenging is uitsluitend bedoeld ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.