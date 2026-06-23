Melding tijdelijke opvulling kelder Wal/Stadhuisplein Eindhoven

Van de Beeten B.V. heeft gemeld grond te gebruiken voor het opvullen van een kelder op het Wal/Stadhuisplein in Eindhoven. Dit gebeurt in verband met een sloopproject.

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De gemeente Eindhoven heeft een melding ontvangen van Van de Beeten B.V. voor het tijdelijk toepassen van grond op het Wal/Stadhuisplein. Dit is nodig om een kelder op te vullen als onderdeel van de voorbereidingen voor sloopwerkzaamheden.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is uitsluitend een kennisgeving. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. De melding is op 17 juni 2026 ingediend.