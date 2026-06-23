Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Eindhoven ingetrokken

De aanvraag voor een exploitatievergunning van horecabedrijf Stella Marina Events in Eindhoven is ingetrokken. Het besluit is op 19 juni 2026 verzonden.

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Het horecabedrijf Stella Marina Events aan de Kruisstraat in Eindhoven heeft geen exploitatievergunning gekregen. De aanvraag is ingetrokken, zo blijkt uit het besluit dat op 19 juni 2026 is verzonden.

Het gaat om een vergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit type vergunning is nodig om een horecabedrijf te mogen exploiteren. Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken.